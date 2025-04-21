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Пимблетт назвал свой вес спустя неделю после боя с Чендлером на UFC 314

Пимблетт назвал свой вес спустя неделю после боя с Чендлером на UFC 314
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), рассказал о своем состоянии спустя неделю после выступления на UFC 314 в Майами (США), где он победил техническим нокаутом американца Майкла Чендлера.

По словам Пимблетта, после взвешивания он набрал почти 20 кг.

«Я набрал уже 19 кг. После боя сразу выпил пять молочных коктейлей», – сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Брюса Баффера.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.

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