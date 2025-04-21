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Чимаев отреагировал на желание Борральо сразиться с ним за временный титул UFC

Чимаев отреагировал на желание Борральо сразиться с ним за временный титул UFC
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Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал заявление бразильца Кайо Борральо, предложившего организовать их поединок за временный титул в среднем весе (до 84 кг).

«Если мы подерёмся 100 раз, то не выиграешь ни разу. Если кто-то это и знает, бро, то это ты», — написал Чимаев в социальных сетях.

«Подпиши контракт. И мы увидим», — ответил Борральо.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

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