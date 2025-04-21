Дмитрий Бивол показал силу удара

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол продемонстрировал силу удара на силомере во время посещения домашнего матча футбольного клуба «Зенит», состоявшегося 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Дмитрию Биволу 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году. В мае 2016-го стал временным чемпионом WBA, в 2017-м — обладателем полноценного титула.

В октябре 2024 года Бивола сразился за звание абсолютного чемпиона мира с соотечественником Артуром Бетербиевым и проиграл большинством судейским голосов. Реванш состоялся в феврале, и на этот раз Бивол победил большинством голосов.