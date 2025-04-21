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Кудряшов оценил шансы Дюбуа в реванше с Усиком

Кудряшов оценил шансы Дюбуа в реванше с Усиком
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал слухи о возможном титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«На этот раз Усику будет просто в первой половине. Он переждёт натиск и опасность, которая исходит от Дюбуа в начале боёв. И результат будет таким же. Дюбуа стабильно сбавляет во второй половине встречи», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

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