Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион: Дюбуа должен устроить собачий бой с Усиком, чтобы победить

Экс-чемпион: Дюбуа должен устроить собачий бой с Усиком, чтобы победить
Комментарии

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Карл Фрэмптон прокомментировал слухи о возможном реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Усик – гений, он достиг невероятных высот. Уже сейчас он входит в число великих боксёров. Дюбуа нужно осознать, что он не победит по очкам. Он должен превратить поединок в собачий бой. Если Усик удержится на дистанции, то выиграет», – сказал Фрэмптон в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Материалы по теме
Реванш Усика и Дюбуа запланирован на 12 июля — The Ring

Усик показал, как тренируется с гирями и штангой

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android