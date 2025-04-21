Экс-чемпион: Дюбуа должен устроить собачий бой с Усиком, чтобы победить

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Карл Фрэмптон прокомментировал слухи о возможном реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Усик – гений, он достиг невероятных высот. Уже сейчас он входит в число великих боксёров. Дюбуа нужно осознать, что он не победит по очкам. Он должен превратить поединок в собачий бой. Если Усик удержится на дистанции, то выиграет», – сказал Фрэмптон в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

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