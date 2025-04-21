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Бой Александра Шлеменко и Владислава Ковалёва возглавит турнир RCC 22

Бой Александра Шлеменко и Владислава Ковалёва возглавит турнир RCC 22
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Бойцовский промоушен Russian Cagefighting Championship (RCC) объявил о главном поединке турнира RCC 22, который состоится 31 мая в Екатеринбурге.

Звездный российский ветеран Александр Шлеменко (66-15) сразится с белорусом Владиславом Ковалёвым (8-1).

Александру Шлеменко 40 лет. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, россиянин победил раздельным судейским решением соотечественника Анатолия Токова.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В мае на URAL FC 7 белорусский боец победил техническим нокаутом бразильца Дугласа Рибейру.

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