Рагозин: чисто на бумаге Шлеменко — фаворит. Но Белаз всегда идёт до конца

Боец RCC Михаил Рагозин высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) между россиянином Александром Шлеменко и белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым, который состоится 31 мая на турнире RCC 22 в Екатеринбурге.

«Чисто на бумаге, я думаю, изначально Александр Шлеменко выглядит таким уверенным фаворитом в этом бою, но, зная Белаза, он очень сильный физически, у него очень большое желание всегда в боях, он идёт до конца. Я думаю, за счёт желания, напора и большой возможности, которая предоставляется ему в этом бою, так как, победив Александра, он очень громко о себе заявит для любых лиг, я думаю, он может победить в этом бою. Я не буду ставить на кого-то, я скажу, что тут 50 на 50», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.