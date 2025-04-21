Кто победит в бою Шлеменко и «Белаза» Ковалёва?

31 мая в Екатеринбурге состоится бойцовский турнир RCC 22. В главном бою экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко сразится с белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто победит в бою Шлеменко и «Белаза» Ковалёва?

Александру Шлеменко 40 лет. В своем последнем бою, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, россиянин победил раздельным судейским решением соотечественника Анатолия Токова.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В мае на URAL FC 7 белорусский боец победил техническим нокаутом бразильца Дугласа Рибейру.

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