Боец из Афганистана арестован за неделю до дебюта в UFC

Афганский боец лёгкого веса (до 70 кг) Ахмад Хассанзада арестован за неделю до дебюта в американском промоушене UFC, сообщает издание Ag.Fight.

По информации ресурса, Хассанзада обвиняется в действиях сексуального характера с несовершеннолетним. Судебное заседание запланировано на вторник, 22 апреля. Сумма залога составляет $ 400 тыс.

Ахмаду Хассанзаде 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году. В сентябре 2024 года Хассанзада выступил в Претендентской серии Даны Уайта, победив удушающим приёмом в третьем раунде американца Дилана Монтелло. Всего на его счету в MMA 11 побед и четыре поражений.