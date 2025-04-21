Двалишвили провёл тренировку с чемпионом Bellator

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили провёл тренировку с обладателем титула Bellator американцем Патриком «Патчи» Миксом.

«Два лучших бойца легчайшего веса. Действующие чемпионы, разделившие клетку в Лас-Вегасе. Счастливой Пасхи, Мераб», — написал Микс в социальных сетях, опубликовав совместную фотографию.

Фото: из личного архива Патрика Микса

Патрику Миксу 31 год. Американец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2019-го по 2023-й, до поглощения PFL, выступал в Bellator, где стал чемпионом в легчайшем дивизионе. Всего на счету Микса 28 побед и одно поражение.

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