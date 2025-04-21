«Мариновать Имама не имеет смысла». Кравцов — о предстоящем бое Хатаева и Моррелла

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал организацию поединка в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Имамом Хатаевым и кубинцем Дэвидом Моррелом.

«Очень хорошее предложение для Имама. Во всех смыслах этого слова. Имама мариновать не имеет смысла. Ему уже 30 лет. Не думаю, что через какое-то время он станет лучше. Он боксирует с именем, Моррелл уже себя зарекомендовал. Плюс боксировать на большом шоу – прогресс. Если победит, выйдет на качественно новый уровень во всех планах. А если проиграет, ничего трагичного не произойдёт», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.