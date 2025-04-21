WrestleMania 41: результаты главного шоу WWE. Джон Сина установил исторический рекорд

В ночь на 21 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, на арене «Эллиджент Стэдиум» состоялся второй и заключительный день ежегодного и крупнейшего турнира популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием WrestleMania. В 2025-м проходит 41-я WrestleMania. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второй ночи, которую посетили 63 226 человек. За два дня на арене побывало 124 693 зрителя.

WrestleMania 41. Результаты второго дня:

1. Ийо Скай защитила титул женское чемпионство Raw в трёхстороннем поединке против Рии Рипли и Бьянки Белэйр. Скай удержала Белэйр после сигантурного «мунсолта».

Рипли бросает Скай в Белэйр Фото: wwe.com

2. Дрю Макинтайр победил Дэмиена Приста в бою по правилам «уличной драки».

Фото: wwe.com

3. Доминик Мистерио в четырёхстороннем поединке за интерконтинентальный титул победил Финна Балора, Пенту и Брона Брейкера и стал новым чемпионом. Для победы Мистерио удержал Балора после коронного «фрог сплэша».

Фото: wwe.com

4. Рэнди Ортон в открытом вызове победил чемпиона промоушена TNA Impact Джо Хендри.

Фото: wwe.com

5. Логан Пол выиграл поединок с Эй Джей Стайлзом.

Фото: wwe.com

6. Лайра Валькирия и вернувшаяся Бекки Линч победили Лив Морган и Ракель Родригес, став новыми командными чемпионками Raw. Лайра владеет сразу двумя титулами — интерконтинентальным и командным.

Фото: wwe.com

7. Перед главным поединком появился легендарный рестлер Стив Остин, который объявил о посещаемости турнира, но перед этим попал в неловкую ситуацию, врезавшись на квадроцикле в защитное ограждение, за которым находилась женщина, упавшая на пол от удара. С ней всё в порядке.

Фото: wwe.com

8. Джон Сина стал новым неоспоримым чемпионом WWE, одержав верх над Коди Роудсом. Популярный рэпер Трэвис Скотт помог Джону. Сина нанёс удар титулом по голове Коди.

Фото: wwe.com

Для Джона это 17-й главный титул компании, что является абсолютным рекордом WWE. Предыдущий принадлежал легендарному Рику Флэру — 16 поясов.

С результатами первого дня можно ознакомиться по ссылке ниже.