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Бивол объяснил, интересно ли ему провести бой по правилам ММА

Бивол объяснил, интересно ли ему провести бой по правилам ММА
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, интересно ли ему провести бой по правилам смешанных единоборств.

«Нет, не хотел бы провести бой по ММА, мне это не особо интересно. Я боксёр и пока что в, как его называют часто, поп-боксе не заинтересован, у нас пока большой спорт», — приводит слова Бивола издание «Советский спорт».

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей. Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

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