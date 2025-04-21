Бивол ответил, хотел бы он подраться с Усиком

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, хотел бы он подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Бой с Усиком? Нет, вряд ли, мы в разных весовых категориях», — приводит слова Бивола издание «Советский спорт».

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей. Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

Усик, в свою очередь, провёл последний бой 22 декабря также в Эр-Рияде. Его соперником стал представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей.