Пимблетт: хочу сняться в Голливуде. Из меня вышел бы актёр лучше, чем из Макгрегора

Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт рассказал о желании попробовать себя в кинематографе.

«Я всегда говорил, что хочу сняться в Голливуде — в фильме или сериале. Определённо был бы лучше Макгрегора в качестве актёра, если вы понимаете, о чём говорю. Я бы играл серьёзную роль, а не просто странную версию себя», — приводит слова Пимблетта портал BJ Penn.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.