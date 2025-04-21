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Двалишвили: поединок между Махачевым и Топурией надо устроить. Это супербой

Двалишвили: поединок между Махачевым и Топурией надо устроить. Это супербой
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили считает, что бой между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 61 кг) испано-грузином Илией Топурией должен быть организован.

«Бой между Махачевым и Топурией надо устроить. Илия освободил пояс, вот и всё. Я знаю, что Ислам не хочет драться с парнями из полулёгкого веса, но Илия является самым громким именем [в дивизионе]. Для Топурии это будет нелёгкий поединок, однако это супербой», — приводит слова Двалишвили аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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