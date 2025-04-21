Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Зачем Дэвиду такие риски?» Кравцов — о возможном поединке Хатаева и Бенавидеса

«Зачем Дэвиду такие риски?» Кравцов — о возможном поединке Хатаева и Бенавидеса
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился мнением о возможном поединке своего соотечественника Имама Хатаева с чемпионом мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвидом Бенавидесом.

«Вызовы-то можно делать. Весь вопрос, кто примет такой вызов. В этой весовой категории есть большая тройка и все остальные. И с точки зрения финансов и медийной раскрученности даже близко нет таких имён. Скорее всего, ему дадут какой-то проходной бой, кого-то из американцев. Предпочтение отдадут готовому имени, а не спортивной составляющей. А Имам даже в случае победы над Морреллом будет ещё дотягивать до такого уровня. Да и зачем Бенавидесу такие риски?» — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Чеченскому Тайсону подарили бой с экс-чемпионом. Хатаев в шаге от Бенавидеса?
Чеченскому Тайсону подарили бой с экс-чемпионом. Хатаев в шаге от Бенавидеса?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android