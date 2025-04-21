«Зачем Дэвиду такие риски?» Кравцов — о возможном поединке Хатаева и Бенавидеса

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился мнением о возможном поединке своего соотечественника Имама Хатаева с чемпионом мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвидом Бенавидесом.

«Вызовы-то можно делать. Весь вопрос, кто примет такой вызов. В этой весовой категории есть большая тройка и все остальные. И с точки зрения финансов и медийной раскрученности даже близко нет таких имён. Скорее всего, ему дадут какой-то проходной бой, кого-то из американцев. Предпочтение отдадут готовому имени, а не спортивной составляющей. А Имам даже в случае победы над Морреллом будет ещё дотягивать до такого уровня. Да и зачем Бенавидесу такие риски?» — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.