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Дю Плесси ответил на выпад Чимаева в свой адрес

Дю Плесси ответил на выпад Чимаева в свой адрес
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси ответил на выпад топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева. На днях Борз назвал дю Плесси «настоящей чепухой».

«Давайте глянем на последние плюс-минус 2,5 года, и скажите мне, кто тут несёт ахинею», — написал дю Плесии, прикрепив скриншоты со своим рекордом и рекордом Чимаева с сентября 2022 года.

Рекорд дю Плесси

Рекорд дю Плесси

Фото: Из личного архива дю Плесси

Рекорд Чимаева

Рекорд Чимаева

Фото: Из личного архива дю Плесси

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия), дю Плесси разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом. Бой завершился победой Дрикуса единогласным решением судей.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, который прошёл на UFC 308 в октябре, Борз победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.

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