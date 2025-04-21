Пауло Коста: я на 100% готов к бою с Хамзатом. Ченчен боится меня

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил о готовности подраться с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Я уже подписал контракт на поединок, который пройдёт в рамках Международной бойцовской недели. Ченчен боится меня, это все знают. Но я всё равно буду там. Если матчмейкеры захотят, чтобы этот бой наконец состоялся, дайте мне знать, я на 100% готов», — написал Коста на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Коста в скором времени удалил данное сообщение.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, который прошёл на UFC 308 в октябре, Борз победил болевым приёмом в первом раунде бывшего чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера.