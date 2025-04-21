Царукян чётко объяснил, почему Махачев отказывается драться с Топурией

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян объяснил, почему чемпион UFC в категории до 70 кг Ислам Махачев отказывается драться с экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе Илией Топурией.

«Ислам не хочет драться с Илией, поскольку если он победит его, то люди скажут: «Ты снова победил полулегковеса». А если Ислам победит меня, то, как мне кажется, он закончит свои дела в лёгком весе», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.