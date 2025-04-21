Пимблетт: возьму пояс в лёгком весе и поднимусь в полусредний

Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Пэдди Пимблетт рассказал о желании в будущем подняться в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Возможно, после того как я завоюю титул в лёгком весе, поднимусь в полусредний. Я вполне могу пойти на это. Особенно с учётом того, что с возрастом сгонка веса даётся тяжелее. Если в полусреднем весе найдётся достойный соперник, с которым удастся хорошо продать платные трансляции, то почему бы и не попробовать себя?» — приводит слова Пимблетта аккаунт Home of Fight в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.