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Мераб Двалишвили посетил шоу WWE WrestleMania 41. Кормье показал фирменный жест Джона Сины

Мераб Двалишвили посетил шоу WWE WrestleMania 41. Кормье показал фирменный жест Джона Сины
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Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили и бывший обладатель титулов в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье посетили крупнейшее шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) WrestleMania 41, которое прошло в Лас-Вегасе на арене «Эллиджент Стэдиум».

Фото: Кадр из трансляции

Кормье, пока его показывали в трансляции и на арене, рукой показал жест легендарного рестлера Джона Сины под названием U Can't See Me.

Фото: Кадр из трансляции

В мейн-ивенте WrestleMania 41 Сина сразился с Коди Роудсом и завоевал неоспоримое чемпионство, установив историческое достижение для WWE.

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