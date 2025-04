Мераб Двалишвили посетил шоу WWE WrestleMania 41. Кормье показал фирменный жест Джона Сины

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили и бывший обладатель титулов в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье посетили крупнейшее шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) WrestleMania 41, которое прошло в Лас-Вегасе на арене «Эллиджент Стэдиум».

Кормье, пока его показывали в трансляции и на арене, рукой показал жест легендарного рестлера Джона Сины под названием U Can't See Me.

В мейн-ивенте WrestleMania 41 Сина сразился с Коди Роудсом и завоевал неоспоримое чемпионство, установив историческое достижение для WWE.