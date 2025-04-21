Брюс Баффер считает, что Пимблетт повторит путь Макгрегора в ММА

Легендарный октагон-анонсер UFC Брюс Баффер вспомнил свою первую встречу с бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором. Кроме того, Баффер обратился к известному английскому бойцу UFC Пэдди Пимблетту, сказав, что его путь в ММА напоминает ему восхождение Печально известного.

«Когда я впервые встретил Конора Макгрегора, тогда мы проводили наше первое шоу в Ирландии, ему было около 18 или 19 лет. И этот парень подошёл ко мне и сказал: «Меня зовут Конор Макгрегор, запомни меня — я когда-нибудь стану чемпионом». И затем, внезапно, он оказался в UFC.

Я просто чувствую, что ты, Пэдди, движешься по схожей траектории. И ты относишься с умом к карьере. Надеюсь, твоя команда поддерживает тебя. Ты будешь очень удивлён тем, что произойдёт в твоём будущем. Так что оставайся на этом прямом и узком пути — не сворачивай с него», — приводит слова Баффера аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).