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Раунтри: бой Анкалаев — Перейра разочаровал меня. Был сбит с толку выступлением Алекса

Раунтри: бой Анкалаев — Перейра разочаровал меня. Был сбит с толку выступлением Алекса
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американец Халил Раунтри-младший разочарован выступлением бразильца Алекса Перейры в бою с россиянином Магомедом Анкалаевым за звание чемпиона UFC в категории до 93 кг. Их поединок стал главным событием вечера турнира UFC 313. Бой завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Мне было трудно смотреть и оценивать этот бой, поскольку я сидел в первом ряду в кейджсайде. Когда Алекс начал выходить к октагону… я почувствовал, что это был не тот Перейра, с которым дрался я. Появилось ощущение, будто это был другой человек.

Иногда Алекс во время боя не спешит и наносит лоу-кики, чтобы читать движения своих противников. Но после второго и третьего раунда, когда я увидел, как он атакует, мои впечатления от поединка изменились. Наблюдал за ним с разочарованием.

Просто не мог больше на это смотреть. И подумал: «Не понимаю, что происходит. Так не должно быть». Не знаю, как это объяснить. Я был немного сбит с толку, потому что ожидал, что тот же парень, который дрался со мной, придёт и будет делать то же самое [с Анкалаевым]», — приводит слова Раунтри портал Fighters Only.

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