Порье: могу по-прежнему выступать в UFC ещё несколько лет. Но за что мне бороться?

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье объяснил, почему он собирается завершать карьеру.

«Пока не испытываю никаких эмоций. Уверен, что со временем я буду испытывать разные чувства. Прямо сейчас я уверен и согласен с тем, что следующий поединок будет последним в моей карьере.

Хотя я по-прежнему могу выступать на высшем уровне ещё несколько лет — в этом у меня нет никаких сомнений. Но за что мне бороться в таком случае? За деньги? Не хочу проявлять неуважение к спорту. Я всегда дрался, чтобы стать чемпионом. Поэтому если впереди нет перспектив завоевать титул, то пора уходить», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.