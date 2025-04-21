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Макс Холлоуэй провёл спарринг с Корейским Зомби

Макс Холлоуэй провёл спарринг с Корейским Зомби
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй принял участие в спарринге с бывшим соперником и экс-претендентом на титул UFC в категории до 66 кг южнокорейцем Чон Чхан Соном, который более известен как Корейский Зомби.

Напомним, Холлоуэй и Чон Чхан Сон дрались на турнире UFC Fight Night 225, который состоялся в Сингапуре 26 августа 2023 года. Поединок стал главным событием вечера. Бой завершился победой Благословенного нокаутом в третьем раунде. В интервью после схватки Корейский Зомби объявил о завершении профессиональной карьеры.

Чон Чхан Сону 38 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2007 году и в марте 2011-го провёл дебютный поединок под баннером UFC. В общей сложности в его активе 25 боёв в ММА, в которых он добыл 17 побед и потерпел восемь поражений.

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