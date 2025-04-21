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Александр Волков назвал фаворита в бою Гарри — Пратес

Александр Волков назвал фаворита в бою Гарри — Пратес
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков ответил, кто победит в поединке между топовыми бойцами UFC, которые выступают в полусреднем весе, — ирландцем Ианом Гарри и бразильцем Карлосом Пратесом. Их бой станет главным событием вечера на турнире UFC on ESPN 66, который состоится 26 апреля.

«Пратес не только красиво идёт в UFC, но ещё и очень круто и ярко бьёт, является ударником с хорошей защитой от тейкдаунов. Он в целом впечатляющий боец, и я бы сказал, что именно он в этот раз сделает поединок ярким. Несмотря на то, что Гарри только заработал своё первое поражение, он наверняка мотивирован его реабилитировать, но я думаю, что Пратес все-таки является фаворитом. Это будет очередная проверка почти непобедимого рекорда Гарри. Я болею за бразильца, и думаю, что он сделает поединок, несмотря на то, что Гарри, наверное, будет являться номинальным фаворитом», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале i'm not surprised!

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