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Биспинг ответил, кого считает величайшим бойцом в истории ММА. Это не Джон Джонс

Биспинг ответил, кого считает величайшим бойцом в истории ММА. Это не Джон Джонс
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг ответил, кого считает величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

— Величайший боец в истории ММА?
— Жорж Сен-Пьер, — сказал Биспинг в интервью порталу Eurosport.

Напомним, Сен-Пьеру 43 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Жорж дебютировал в 2002 году, а в UFC — в 2004 году. В своём рекорде канадский атлет имеет 26 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и два поражения. Жорж объявил о завершении карьеры в 2019 году.

А свой последний профессиональный бой Сен-Пьер провёл на турнире UFC 217. Его соперником был Майкл Биспинг. На кону их поединка стоял титул чемпиона UFC в среднем весе. Встреча завершилась победой Жоржа удушающим приёмом в третьем раунде.

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