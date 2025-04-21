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Трёхкратный претендент на титул UFC был освистан, как и Дана Уайт, на шоу WreslteMania 41

Трёхкратный претендент на титул UFC был освистан, как и Дана Уайт, на шоу WreslteMania 41
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Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) и трёхкратный претендент на пояса американец Колби Ковингтон посетил крупнейшее шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) WrestleMania 41, которое прошло в Лас-Вегасе на арене «Эллиджент Стэдиум».

Фото: Кадр из трансляции

Во время того, как Колби стали показывать и представлять, зрители на стадионе начали освистывать и «забукивать» звезду UFC, на что боец стал подносить руки к ушам, намекая, что они слишком тихо изображают своё недовольство.

В первый день WrestleMania 41 был освистан президент промоушена UFC Дана Уайт.

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