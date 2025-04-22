Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт сообщил, когда планирует провести следующий бой

Пимблетт сообщил, когда планирует провести следующий бой
Аудио-версия:
Комментарии

Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Пэдди Пимблетт рассказал, когда он планирует провести следующий поединок в североамериканской организации.

«Я определённо выступлю снова в этом году. Ещё до боя с Чендлером мой план состоял в том, чтобы подраться на турнире в Абу-Даби в октябре. Это было бы идеальным временем для моего возвращения. Подзаряжу себя летом, буду тренироваться каждый день и поддерживать свой вес, чтобы начать полноценный лагерь в августе», — приводит слова Пимблетта портал MMA Insight.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.

Материалы по теме
«За его спиной вся Англия». Боя с Пимблеттом хочет даже тренер Махачева
«За его спиной вся Англия». Боя с Пимблеттом хочет даже тренер Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android