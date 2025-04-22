Пимблетт сообщил, когда планирует провести следующий бой

Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Пэдди Пимблетт рассказал, когда он планирует провести следующий поединок в североамериканской организации.

«Я определённо выступлю снова в этом году. Ещё до боя с Чендлером мой план состоял в том, чтобы подраться на турнире в Абу-Даби в октябре. Это было бы идеальным временем для моего возвращения. Подзаряжу себя летом, буду тренироваться каждый день и поддерживать свой вес, чтобы начать полноценный лагерь в августе», — приводит слова Пимблетта портал MMA Insight.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.