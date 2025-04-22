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Роган ответил, вернётся ли Макгрегор в UFC

Роган ответил, вернётся ли Макгрегор в UFC
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Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган считает, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор больше не проведёт ни одного поединка.

«Нет, я не думаю, что он вернётся. Если бы Макгрегор действительно хотел, то вернулся бы в спортзал, анонсировал поединок, прошёл тест на наличие наркотических веществ, прошёл лагерь и провёл бой. Если он вернется, то это должно произойти сейчас», — приводит слова Рогана портал BJ Penn.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

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