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Оливейра назвал условие для боя с Топурией

Оливейра назвал условие для боя с Топурией
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о потенциальном бое с грузином Илией Топурией.

«Я ни от кого не убегаю и никогда не убегал. Если это бой за титул, то почему не подраться с Топурией? Мне нужен титул. Я не хочу драться ещё раз, чтобы дождаться титульника, нет», — сказал Оливейра в интервью Portal Du Vale Tudo.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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