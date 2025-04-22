Соннен: дата боя Джонса и Аспиналла согласована

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен заявил, что руководство промоушена успешно завершило переговоры о поединке за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Я достаточно уверен, чтобы сообщить о том, что поединок устроен. Он согласован вплоть до даты. Джон Джонс не уклонился от этого боя. Мне бы хотелось, чтобы он не сделал это, и я бы с удовольствием его похоронил, но он не избежал Тома Аспиналла», — сказал Соннен в эфире ESPN.

В своём последнем бою на UFC 304 в июле Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Джонс на UFC 309 в ноябре нокаутировал экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.