Бразильский боец UFC Алмейда заявил, что может подраться с Волковым осенью

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Жаилтон Алмейда заявил, что может провести поединок с третьим номером россиянином Александром Волковым осенью.

«Мне сказали, что Волков не может драться сейчас, но он дал согласие на бой осенью. По крайней мере, мы получили положительный ответ. Давайте сделаем это!» – написал Алмейда в социальных сетях.

Жаилтону Алмейде 33 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2022-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Алмейда победил техническим нокаутом молдаванина Сергея Спивака.