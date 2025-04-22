Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бразильский боец UFC Алмейда заявил, что может подраться с Волковым осенью

Бразильский боец UFC Алмейда заявил, что может подраться с Волковым осенью
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Жаилтон Алмейда заявил, что может провести поединок с третьим номером россиянином Александром Волковым осенью.

«Мне сказали, что Волков не может драться сейчас, но он дал согласие на бой осенью. По крайней мере, мы получили положительный ответ. Давайте сделаем это!» – написал Алмейда в социальных сетях.

Жаилтону Алмейде 33 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2022-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Алмейда победил техническим нокаутом молдаванина Сергея Спивака.

Материалы по теме
Александр Волков отреагировал на слухи о своём бое с Алмейдой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android