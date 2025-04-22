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Камил Гаджиев назвал приоритетный бой для Махачева

Камил Гаджиев назвал приоритетный бой для Махачева
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о перспективах действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева.

«Сейчас Ислам говорит: «Я не хочу защищать пояс в лёгком весе, тем более если это человек, который ещё не заслужил, я хочу подраться в полусреднем весе». Но для этого Белал [Мухаммад] должен проиграть, хотя Ислам искренне желает Белалу победы. Сейчас самое очевидное развитие событий для Ислама — если вдруг Белал проиграет Маддалене, то Ислам будет драться за пояс в 77 кг», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 312 в феврале, Махачев победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

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