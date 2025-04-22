Экс-претендент на титул UFC: между Махачевым и Топурией нет разницы в размерах

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен считает, что грузинский экс-чемпион Илия Топурия не является аутсайдером в бою с россиянином Исламом Махачевым из-за своих габаритов.

«Между Исламом и Илией нет разницы в габаритах. До весогонки они одинаковы. Мохаммед Али весил 90 кг, когда был чемпионом мира в тяжёлом весе. Мне вспоминается бой Сен-Пьера и Биспинга. Тогда Сен-Пьер, который был легче, победил. Меня раздражает мнение, согласно которому у Илии нет шансов», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

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