«Парней с хорошей борьбой много». Экс-боец UFC объяснил уникальность Хабиба

Бывший боец UFC американец Майк Перри высказался о члене Зала славы и экс-чемпионе в лёгком весе (до 70 кг) россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб — особенный парень. Никто и близко не стоит рядом с его контролем на земле. Ребят с хорошей борьбой было много. Возможно, дело в уверенности? Когда Хабиб заходил в клетку, мы видели, как сильно он был уверен в себе. Соперники убегали от него и даже не пытались ударить в ответ. Ни у кого не было такой уверенности в себе», — сказал Перри в подкасте Overdogs Podcast.

Хабибу Нурмагомедову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2012 по 2020 год выступал в UFC.

В апреле 2018 года Нурмагомедов завоевал чемпионский титул в лёгком весе, победив единогласным судейским решением американца Эла Яквинту, после чего провёл три защиты, одолев ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.