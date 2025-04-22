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Шлеменко и Белаз впервые встретились лицом к лицу перед RCC 22

Шлеменко и Белаз впервые встретились лицом к лицу перед RCC 22
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко провёл дуэль взглядов с белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым, поединок с которым состоится 31 мая на турнире RCC 22 в Екатеринбурге.

Фото: RCC

Фото: RCC

Фото: RCC

Александру Шлеменко 40 лет. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, россиянин победил раздельным судейским решение соотечественника Анатолия Токова.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В мае на URAL FC 7 белорусский боец победил техническим нокаутом бразильца Дугласа Рибейру.

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