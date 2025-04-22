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Стала известна дата следующего боя Гаджи Рабаданова в PFL

Стала известна дата следующего боя Гаджи Рабаданова в PFL
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Гаджи Рабаданов (25-4) выступит на турнире PFL, который пройдёт 29 июня в Чикаго (США).

В рамках полуфинала Гран-при Рабаданов сразится с австралийцем Джей-Джеем Уилсоном (14-2).

Напомним, в 1/4 финала Рабаданов нокаутировал в первом раунде Марка Диакези из Демократической Республики Конго. Уилсон одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над датчанином Мадсом Бёрнеллом.

Отметим, что бойцы уже встречались в клетке – в марте 2022 года Рабаданов победил единогласным судейским решением.

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