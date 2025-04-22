Боец UFC: Махачев намного лучше Белала Мухаммада

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Карлос Пратес высказался о возможном переходе в его дивизион действующего чемпиона в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Тяжёлый бой, но я считаю, что Ислам намного лучше Белала. Я не знаю, является ли он лучшим бойцом в UFC, но выиграть бой с Махачевым сложнее, чем с Мухаммадом. Ислам хорош как в стойке, так и на земле», — сказал Пратес в интервью YouTube-каналу MMA Today.

Ранее известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал приоритетный поединок для Ислама Махачева.

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