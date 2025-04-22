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«Легенда». Пимблетт обратился к Чендлеру после победы над ним на UFC 314

«Легенда». Пимблетт обратился к Чендлеру после победы над ним на UFC 314
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт обратился к бывшему претенденту на титул в лёгком весе (до 70 кг) американцу Майклу Чендлеру после боя с ним, состоявшегося на турнире UFC 314 в Майами (США). Напомним, Пимблетт победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Было истинным удовольствием разделить клетку с легендой спорта Майклом Чендлером. Ничего, кроме уважения к нему до боя и ещё большего уважения после», — написал Пимблетт в социальных сетях.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.

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