Кудряшов: Ковалёв оставил большой след в мировом боксе

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал уход из бокса трёхкратного чемпиона мира соотечественника Сергея Ковалёва (35-5-1, 30 KO).

«Ковалёв — это явление, он оставил большой след не только в российском, а и в мировом боксе. Для нас он человек, который побеждал всех, того же Бернарда Хопкинса. Ковалёв — большое имя в боксе не только для нашей страны. Ковалёв — наш боксёр, сравнивать его с кем-то, кроме наших соотечественников, я бы не стал», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Сергею Ковалёву 42 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2009 году и в августе 2013-го впервые стал чемпионом мира. В ноябре 2014-го стал объединённым чемпионом мира.

В ноябре 2016 года Ковалёв потерпел первое поражение в карьере, проиграв судейским решением американцу Андре Уорду, после чего ещё дважды стал чемпионом мира. За карьеру провёл 17 боёв за мировые титулы, одержав 13 побед и потерпев четыре поражения.