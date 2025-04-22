Боец из Афганистана уволен из UFC после ареста — MMA Fighting

Афганский боец лёгкого веса (до 70 кг) Ахмад Хассанзада уволен из организации после своего ареста, сообщает издание MMA Fighting.

Напомним, вчера, 21 апреля, стало известно, что спортсмен задержан в городе Сакраменто (штат Калифорния, США) по обвинению в действиях сексуального характера с несовершеннолетним.

Ахмаду Хассанзаде 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году. В сентябре 2024 года Хассанзада выступил в Претендентской серии Даны Уайта, победив удушающим приёмом в третьем раунде американца Дилана Мантелло. Всего на его счету в MMA 11 побед и четыре поражения.

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