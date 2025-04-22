Пётр Ян встретился с Дмитрием Биволом

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян встретился в Москве с действующим объединённым чемпионом мира по боксу среди профессионалов соотечественником Дмитрием Биволом.

Фото: RCC

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду. Всего на счету российского бойца в престижнейшей организации мира 10 побед и четыре поражения.

Бивол в феврале взял реванш у соотечественника Артура Бетербиева, став абсолютным чемпионом, после чего оставил один из четырёх титулов.

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Пётр Ян продолжает тренировки к следующему бою в UFC: