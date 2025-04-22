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Пимблетт: я избил Чендлера жёстче, чем Оливейра, Гэтжи и Порье

Пимблетт: я избил Чендлера жёстче, чем Оливейра, Гэтжи и Порье
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Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт считает победу над бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером самой важной в своей карьере. Их бой состоялся на турнире UFC 314 и завершился победой Пимблетта техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

«Победа над Майком — самая важная в моей карьере на годы вперёд. Действительно отношусь к нему с уважением, поскольку он перешёл в UFC в серьёзном возрасте и всё равно устраивает настоящие войны с лидерами категории. И я чувствую, что избил его жёстче, чем Чарльз Оливейра, Дастин Порье и Джастин Гэтжи», — приводит слова Пимблетта портал MMA Insight.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.

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