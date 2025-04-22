Малыхин: Немков — топ-1 или топ-2 тяжеловес в мире. Подвижный, высокий IQ

Двойной чемпион One Championship россиянин Анатолий Малыхин рассказал о впечатлениях от тренировок с экс-обладателем титула Bellator в полутяжёлом весе, а ныне бойцом PFL соотечественником Вадимом Немковым.

«Вадим — камень. Он топ-1 или топ-2 боец в тяжёлом весе в мире. В полутяжах точно был топ-2. Я всё время забываю, что он поднялся в весе. Но когда ногу его взял во время отработки борьбы, то сразу понял, что он уже конкретный тяж.

Вадим – крепкий парень, что ещё можно сказать о топовом спортсмене. Если что-то и попытаться ему сделать, то надо выложиться на 90%. В ударке я вообще ему ничего не мог противопоставить. Его бокс неудобный для меня. Эта школа Фёдора Емельяненко, когда они плечами докручивают, ты видишь этот удар, он не дойдёт до тебя. Но так получается, что потом у тебя из носа кровь идёт. Вадим подвижный, высокий бойцовский IQ», — сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.