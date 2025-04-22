Малыхин заявил, что хочет провести тренировочный лагерь в России

Двойной чемпион One Championship россиянин Анатолий Малыхин заявил о намерении провести тренировочный лагерь в России.

«Сейчас мне хотелось бы провести тренировочный лагерь в России. Заметил, что в Таиланде высокая влажность. Иногда инфекции ты ловишь. И к следующему бою хотелось бы провести бо́льшую часть лагеря в России. Может быть, мы с Вадиком Немковым будем вместе готовиться. Слышал, что и команда планирует готовиться в Приэльбрусье. Может, туда поеду. Но пока планы насчёт лагеря лишь на уровне разговоров. Конкретики никакой нет», — сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.