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Малыхин заявил, что хочет провести тренировочный лагерь в России

Малыхин заявил, что хочет провести тренировочный лагерь в России
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Двойной чемпион One Championship россиянин Анатолий Малыхин заявил о намерении провести тренировочный лагерь в России.

«Сейчас мне хотелось бы провести тренировочный лагерь в России. Заметил, что в Таиланде высокая влажность. Иногда инфекции ты ловишь. И к следующему бою хотелось бы провести бо́льшую часть лагеря в России. Может быть, мы с Вадиком Немковым будем вместе готовиться. Слышал, что и команда планирует готовиться в Приэльбрусье. Может, туда поеду. Но пока планы насчёт лагеря лишь на уровне разговоров. Конкретики никакой нет», — сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

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