Малыхин объяснил, почему никогда не перейдёт в UFC

Двойной чемпион One Championship россиянин Анатолий Малыхин объяснил, почему не перейдёт в UFC.

«Я закончу свою карьеру в ONE. Это будет крайнее моё место работы в бойцовском бизнесе. Здесь прекрасная атмосфера. Ты должен ценить свою организацию, будь ты бойцом ACA, PFL, UFC и так далее.

Когда меня там парни спрашивают, почему я не перехожу в UFC… Отвечаю, что в начале карьеры был никому не нужен. Много за моей спиной было достижений неплохих. И давай проведу такую аллегорию, чтобы люди поняли.

Вот у тебя есть магазин. А я рядом милостыню прошу или подмету рядом с ним. Ты мне говоришь: «Толян, ты вроде харизматичный парень, иди ко мне продавцом. Я тебе буду платить так-то и делать то-то». Отвечаю тебе: «Всё, по рукам». В результате начинаю работать, делать хорошие продажи, тебе всё нравится, а ты даёшь мне бонусы и улучшаешь мою жизнь. А через дорогу стоит другой магазин. Он лучше, там зарплата, может быть, больше, туда людей побольше ходит. И вот я закрываю вечером твой магазин, а ко мне подходит владелец другого магазина и говорит: «Ты парень хороший, ну чего ты паришься там. А у меня ты будешь замдиректора». Ну как я могу к нему уйти, если ты, когда я подметал у твоего магазина, дал мне то, о чём и мечтать не мог?» — сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.