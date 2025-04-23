Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малыхин объяснил, почему никогда не перейдёт в UFC

Малыхин объяснил, почему никогда не перейдёт в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Двойной чемпион One Championship россиянин Анатолий Малыхин объяснил, почему не перейдёт в UFC.

«Я закончу свою карьеру в ONE. Это будет крайнее моё место работы в бойцовском бизнесе. Здесь прекрасная атмосфера. Ты должен ценить свою организацию, будь ты бойцом ACA, PFL, UFC и так далее.

Когда меня там парни спрашивают, почему я не перехожу в UFC… Отвечаю, что в начале карьеры был никому не нужен. Много за моей спиной было достижений неплохих. И давай проведу такую аллегорию, чтобы люди поняли.

Вот у тебя есть магазин. А я рядом милостыню прошу или подмету рядом с ним. Ты мне говоришь: «Толян, ты вроде харизматичный парень, иди ко мне продавцом. Я тебе буду платить так-то и делать то-то». Отвечаю тебе: «Всё, по рукам». В результате начинаю работать, делать хорошие продажи, тебе всё нравится, а ты даёшь мне бонусы и улучшаешь мою жизнь. А через дорогу стоит другой магазин. Он лучше, там зарплата, может быть, больше, туда людей побольше ходит. И вот я закрываю вечером твой магазин, а ко мне подходит владелец другого магазина и говорит: «Ты парень хороший, ну чего ты паришься там. А у меня ты будешь замдиректора». Ну как я могу к нему уйти, если ты, когда я подметал у твоего магазина, дал мне то, о чём и мечтать не мог?» — сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Материалы по теме
Малыхин оценил шансы Павловича в бою с Сирилем Ганом
Материалы по теме
«Россия — великая страна с великими бойцами, такого нет нигде». Интервью с Малыхиным
Эксклюзив
«Россия — великая страна с великими бойцами, такого нет нигде». Интервью с Малыхиным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android