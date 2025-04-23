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Малыхин: мой бой с Нганну не состоится. Он уже подустал от ММА

Малыхин: мой бой с Нганну не состоится. Он уже подустал от ММА
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Двойной чемпион One Championship россиянин Анатолий Малыхин считает, что его потенциальный поединок с бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну не состоится в будущем.

«Я считаю, что мой бой с Нганну уже не состоится. Фрэнсис, может, проведёт ещё один бой по ММА. Как мне кажется, Нганну подустал от этого спорта и заработал хорошие деньги. Он сфокусировался на чём-то другом. Я уже эти мысли оставил. Этот бой не состоится», — сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Ранее Малыхин оценил шансы Павловича в бою с Сирилем Ганом.

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