Малыхин: Ян — благородный парень. Кому-то после тренировки денежку даст, счёт закроет

Двойной чемпион One Championship россиянин Анатолий Малыхин комплиментарно высказался в адрес своего друга и бывшего обладателя титула UFC в легчайшем весе соотечественника Петра Яна.

«Что касается Петра, то мне понравился его настрой. Он горит ММА, боями. Главное, что он хочет драться и у него есть мотивация. Просто спорт все знают. Это на поверхности.

Сейчас я вот увидел, насколько он благодарен. Пацанам молодым, которые тренировались вместе с ним и напрягали его, Пётр после тренировки в руку денежку какую-то даст. Для ребят, которые ещё не зарабатывают боями, это большая поддержка. И Пётр ни про кого не забывает. Когда мы там компанией идём кушать, то он возьмёт и счёт закроет. Пётр очень благородный парень. Такой пацан с улицы, который прошёл через многое, в том числе не опустил руки, когда мог это в принципе сделать. Могу назвать его сейчас своим другом, до этого всё было как-то на уровне тренировок. И Пётр для меня приоткрыл свою личную жизнь», — сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.